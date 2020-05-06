【新冠肺炎】世衛駐華代表：目前證據表明病毒源於自然界

世界衛生組織（World Health Organization）駐華代表高力（Gauden Galea）5月5日接受新華社專訪時表示，世衛組織了解中國正在開展一系列針對新冠病毒動物來源的研究，相信中國的研究能力。他指出，目前證據表明病毒源於自然界。

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高力説，世衛組織和中國2月共同確定關於新冠病毒需進一步研究的知識領域，包括病毒的動物來源問題，中國針對問題的研究對於將來預防類似傳染病的爆發至關重要。

高力表示，截至目前，所有可獲得的證據表明病毒源於自然界，並非人為操縱或合成。「許多研究人員已經在研究病毒的基因組特徵，並發現不支持病毒來源於實驗室的證據。」他表示，世衛組織願應中國政府邀請，參與新冠病毒動物來源的研究。

針對有國家質疑中國隱瞞疫情實情，高力表示，1月3日起，世衛組織與中國就疫情的嚴重程度、傳播動力學、持續性人際傳播的可能性、臨床病程和治療效果等問題持續進行技術溝通，並根據《國際衛生條例》規定向國際社會進行詳盡通報。世衛組織曾多次表示，中國檢測新冠病毒基因序列時間之短是創紀錄的。

高力積極評價中方為研發新冠肺炎疫苗和相關療法所做的努力，以及中國通過雙多邊渠道為衛生資源相對不足的國家提供疫情防控專業技術、診斷工具與設備等方面支持。