【新冠肺炎】病毒或早於12月開始傳播　世衛促調查早期疑似個案

有報道指法國早於2019年12月已經出現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案。世界衛生組織（World Health Organization）5月5日表示，對報道不感意外，並促請各國調查任何其他早期疑似個案。

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世衛發言人林德邁爾（Christian Lindmeier）在日內瓦出席記者會回應報道指表示，有關發現有助深入了解病毒的傳播，並指重新檢測樣本或會發現其他早期個案。他鼓勵其他國家翻查2019年底未有明確來源的肺炎病例紀錄，認為將為疫情的爆發提供更清晰及新的資訊。

事件並非代表病毒首先於中國武漢以外的地方出現。林德邁爾認為，法國的個案是與12月曾到訪中國的人有關，當時中國仍未發現或通報病毒。據指，該名患者是魚販，未曾到過中國旅行，亦與中國無直接關聯。被問到中國的病毒來源，林德邁爾指出，有關問題的研究非常重要。

英國倫敦大學學院遺傳學研究所發表研究報告，透過分析全球逾7,600名患者的新冠病毒基因，推斷出病毒於2019年底開始傳播。比起歐美等地首宗確診個案，病毒有機會早幾周甚至幾個月已經開始傳播，要找出任何國家的「零號患者」也是不可能。研究也指，未有證據顯示病毒變得較易傳播或引起嚴重疾病。