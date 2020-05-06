【新冠肺炎】美國研究：死於疫情的非裔居民或較白人及其他種族多

新冠肺炎（COVID-19）在全球持續蔓延，美國疫情嚴重，當地一項5月5日公開的研究結果顯示，在美國死於疫情的非裔居民，可能較白人及其他種族多。非裔人口較多的社區疫情較重，研究認為背後與貧富差距、家庭人口密度等有關。

展開該研究的學者來自4間大學，包括約翰斯．霍普金斯大學的彭博公共衛生學院（Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health）、密西西比大學醫療中心（ University of Mississippi Medical Center）等。

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非裔人口在全美佔13.4%，此研究對比那些非裔居民比例較高與比例較低的縣，總共分析了3100個縣在1月底至4月中的確診病例，結果發現，在非裔人口比例較高的縣，它們總數有更多的確診個案與死亡病例，佔全美確診個案的52%，死亡個案佔58%。

研究員分析認為，背後因素包括貧富差距、家庭人口密度、獲取醫療保健服務的難易程度、結構種族主義等，提高了非裔社區的確診及死亡率，而不是非裔社區的內部特徵或黑人的個人層面因素。此研究目前未正式在科學期刊發表，尚待同儕審核。

按照美國約翰斯．霍普金斯大學實時統計的數據，截至5月6日，美國有約120萬宗感染新型冠狀病毒的確診病例，死亡個案約7.1萬宗。