【新冠肺炎】美國研究：新冠病毒經變異更具傳染性

美國傳媒5月5日報道，美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）研究發現，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）經過突變，變得更具傳染性。

↓↓↓想看更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 2

洛斯阿拉莫斯國家實驗室4月30日在生物學論文檔案網（BioRxiv）發表一份33頁的報告，指出突變的病毒株2月初開始在歐洲傳播，之後傳到美國和加拿大等地區，直到3月底成為全球感染個案的主要病毒株。

實驗室與美國杜克大學（Duke University）和英國謝菲爾德大學（The University of Sheffield）合作，分析數千個新冠病毒序列後，確定病毒目前有14種變異。

實驗室研究人員警告稱，若新冠肺炎不能像季節性流感般在夏季前消退，病毒或會進一步變異，影響科學家已開展的疫苗研發工作的效用。

最先報道上述研究的《洛杉磯時報》，引述該研究的主要作者、計算生物學家科貝爾（Bette Korber）在Facebook發文稱，「這是壞消息，但請不要僅為此事感到沮喪。我們實驗室的團隊發表有關報告，只因為全球臨床人員和實驗團隊正致力盡快為他們的社區製作出新的病毒序列，所以我們不能對此事視而不見。」

這份研究報告尚未經同行評審，但研究人員強調，考慮到全球正針對新冠病毒研發逾100種疫苗，故此病毒變異的消息是「緊急關注」的事情。