【新冠肺炎】美國鬧「肉荒」　Wendy's近兩成快餐店停售牛肉產品

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情波及美國肉類加工廠，數百名工人染疫導致多間工廠關閉，肉類供應短缺。連鎖快餐店Wendy's近兩成分店5月4日暫停出售漢堡等含牛肉產品，大型商店如好市多（Costco）亦要限購肉類。

美國新冠肺炎疫情：疫情波及肉類加工廠，導致供應短缺。圖為5月5日，亞特蘭大一間Kroger分店貼出告示限購牛肉。（美聯社）

珀杜大學（Purdue University）農業經濟學主管勒斯克（Jayson Lusk）表示，截至5月4日，美國牛肉和豬肉加工量比起去年減少四成。

投資銀行Stephens Inc分析，Wendy's逾1,000間分店5月4日當晚暫停出售含牛肉產品。分析員拉瑟福德（James Rutherford）指，部份州份如俄亥俄州、密歇根州和紐約州的影響較大。公司回應指，部份產品供應或暫時有限，但將維持向旗下快餐店每周供應兩至三次牛肉。

▼有顧客在社交媒體上載Wendy's快餐店停售牛肉產品的告示：

主打新鮮牛肉的Wendy's於「牛肉荒」首當其衝，其他同業卻未有受到太大影響。麥當勞（McDonald's）5月5日表示，未有出現牛肉供應短缺的問題。Shake Shack行政總裁也指，暫時不預期出現供應問題，但警告牛肉價格或急升。

大型超級市場Costco、Sam's Club、Hy-Vee和Kroger分別限購肉類，避免出現搶購潮。其中Costco限制每名顧客只可以購買三件牛肉和豬肉等肉類產品。Target則未有任何限購措施。

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