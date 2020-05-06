菲律賓ABS-CBN電視台未獲續牌並停播　杜特爾特自稱完全中立

菲律賓最大電視台阿爾托廣播系統—紀事廣播網廣播公司（ABS-CBN）不獲續牌，5月5日停播。菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）稱續牌事宜由國會處理。總統發言人羅克（Harry Roque）5月6日接受菲律賓電視台PTV4訪問時稱，總統完全中立。

羅克稱：「總統將不會生氣或開心。他是完全中立。請憑良心投票。」羅克指的是眾議院就電視台牌照續牌之事表決。

羅克亦稱總統要求他轉達對電視台的謝意，指它有協助國家對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。

杜特爾特曾不止一次表示會阻止ABS-CBN獲得續牌，指電視台在他競選總統時沒有播出他的廣告。電視道就此道歉，並援引該國選舉法稱，法律項下的時間限制，導致他部分廣告被禁播放。杜特爾特稱接受電視台道歉，有關續牌的事讓國會處理。

ABS-CBN有66年歷史，僱用近7,000人，經營遍及全國的21個電台及38個電視台，並在網上發布內容。

杜特爾特與電視台之間的舊怨，不只涉及播放競選廣告，2017年3月他已指ABS-CBN對他的報道不公平。杜特爾當時警告說，報應遲早會來。2018年8月，他說如果由他「話事」，不會再給電視台牌照。2019年12月他說：「你（指ABS-CBN）的牌照明年到期，如你預期它會續期，對不起，我肯定你會出局。」

電視台牌照在5月4日續牌的法案早於2019年已經提交國會，不過一直遭到擱置。受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，國會3月休會，當時仍然未能審議法案。司法部曾建議全國電訊委員會（National Telecommunications Commission，NTC) 尋求國會同意，發出臨時牌照，容許電視台繼續經營。但法律政策專員5月3日指出，委員會無權發牌，一切決定取決國會。

菲律賓的一些議員在6月5日表示，會推動電視台恢復廣播。該國一些名人、藝人及網民都在社交媒體表達意見。截至6日下午，名為#notoabscbnshutdown的標籤出現在Instagram的1.7萬個帖文中，#abscbnsigningoff出現在Twitter的1萬個帖文中，排名僅次於美國及韓國明星。菲律賓有商界及媒體集團呼籲介入事件，拯救數以千計的職位、保護言論自由以及在疫情仍在持續期間，讓人們可能取得重要的資訊。