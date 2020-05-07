【新冠肺炎】約翰遜稱英國下周起逐步解封　月底增加檢測數至20萬

英國首相約翰遜（Boris Johnson）康復後，5月6日首次前往國會回應質詢。約翰遜表示將在11日起逐步取消因應疫情而實施的限制措施，並承諾會確保在月底前將每日病毒檢測目標增至20萬。

新型冠狀病毒肺炎：約翰遜在5月6日出席國會質詢。這是自約翰遜染病至康復以來，首次重返國會。（Reuters）

約翰遜表示，將逐步取消因應疫情實施的限制措施，詳情會在10日公布。英國《每日電訊報》報道，指政府將鼓勵民眾在安全情況下復工，亦會取消每日只可外出運動一次的限制。不過政府將同時鼓勵民眾避免搭乘交通工具，健身室等仍會繼續關閉。

報道亦指政府會考慮讓學校在6月逐步復課，同時將發出更多有關配戴口罩的指引。

約翰遜承諾確保在月底前將每日病毒檢測目標增至20萬。目前英國每日能進行約7萬宗病毒檢測，未達到早前設下4月底前達到每日檢測10萬的目標。

截至5月6日，英國疫情下死亡人數達3萬人，超越意大利成為歐洲疫情死亡人數最高國家，其中在老人院患病死亡人數持續上升。約翰遜形容每天都有人因為感染新冠病毒而死亡，是一場悲劇，並稱政府將盡全力解決老人院衛生健康問題。

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