【新冠肺炎】違反禁足令密會已婚情人　英國抗疫顧問請辭

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，英國倫敦帝國學院（Imperial College London）51歲流行病學教授弗格森（Neil Ferguson）被揭違反自己有份策劃的禁足令，與一名38歲的已婚女子至少會面過兩次；弗格森周二（5月5日）宣布辭去政府防疫顧問一職，坦承自己「判斷錯誤」。

弗格森3月18日透過Twitter表示，他出現輕微及持續的乾咳，要進行自我隔離，兩日後證實確診。英國《電訊報》報道，弗格森在家中完成兩周自我隔離後，曾讓已婚情人施塔茨（Antonia Staats）到訪其寓所，而女方本身是與丈夫同住，二人育有2名孩子，現正處於「開放式婚姻」（open marriage）狀態。

自以為完成兩周隔離後免疫

消息曝光後，弗格森表示將退出緊急情況科學諮詢小組（Scientific Advisory Group for Emergencies，SAGE），並謂自以為完成兩周隔離後已免疫，對有關行為深感後悔，「我承認作出了錯誤判斷，行為不當。我已退出SAGE的工作。政府的指引十分清晰，那是為了保護我們所有人。」

英國《衛報》3月18日報道，弗格森是英國倫敦帝國學院MRC全球傳染病分析中心（MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis）的模型項目主管，在過去2個月為英國官員提供建議，而他有份撰寫並在本周發表的科學文件，促成了政府大幅改變抗疫策略。

（綜合報道）