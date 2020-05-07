【新冠肺炎】美軍參謀長聯席會議主席：大量證據顯示病毒非人造

美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）5月5日在五角大樓表示，「有大量證據」（weight of evidence）指向導致新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的病毒源於自然界，並非人造。

米利當天出席記者會時在回答有關新冠病毒是否為人造的有關問題，他指出：「有大量證據顯示它是（來自）自然而不是人造的。」

他的回應出現在美國總統特朗普（Donald Trump）4月30日發表的言論之後。特朗普說，對於病毒來自中國武漢一個實驗室有「高度信心」。他說已看過有關證據，但不能公開討論此事。

米利說，國防部對於病毒是否蓄意釋出未有總結性證據，但「有大量證據顯示它大概不是蓄意（釋出）。」

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他也說美國國防部不知病毒的來源地，究竟是一個位於武漢的實驗室、濕貨街市或是其他地方。他說美國民間及政府機構正在檢視這個問題。

米利說：「病毒是否從武漢的病毒驗室出來？它是不是發生在武漢一個濕貨街市？而答案是：『我們不知道』。」

他表示：「如中國政府開放並讓檢查員和調查員入境，這會對事情有很大幫助。」