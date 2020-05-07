【新冠肺炎】英國淪歐洲疫情重災區　約翰遜被批評抗疫嘆慢板

根據5月5日公布的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情數據，英國累計死亡個案已經超越意大利，成為歐洲死亡人數最多的國家。首相約翰遜（Boris Johnson）雖然指政府一直遵守專家建議，不過外界卻批評抗疫反應緩慢。

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英國首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）曾指，將死亡人數控制於2萬之內為「很好的結果」。不過根據政府5月6日公布，累計死亡個案已經增至30,076宗，為首個歐洲國家有逾3萬人病歿。

曾於2000年至2007年期間擔任首席科學顧問的金（David King）上周接受英國廣播公司（BBC）訪問時指，英國死亡人數接近3萬人，情況意想不到，「我們看到的是，要採取一系列行動控制這種流行病，但似乎沒有發生。」他認為，政府非常被動，而且反應緩慢。

英國起初主力提倡勸洗手和追蹤密切接觸者。隨著確診個案3月中開始急增，政府基本上已經放棄追蹤密切接觸者，改為透過保持社交距離的措施抑制確診數量，減輕醫療系統壓力。政府的轉向看似意味承認疫情失控，不過約翰遜最初仍然拒絕採取封鎖措施。

瓦蘭斯建議發展「群體免疫」也造成混亂。官員迅速否認是政府意圖，指是「科學概念，而不是目標」。

醫學雜誌《刺針》（The Lancet）主編霍頓（Richard Horton）稱，英國對疫情的應對總體來說是「一代人以來科學政策上最大的失敗」。