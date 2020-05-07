特朗普女婿庫什納負責防疫物資工作　美媒：團隊欠缺經驗

新冠肺炎（COVID-19）疫情在美國蔓延後，美國總統特朗普（Donald Trump）任命其女婿庫什納（Jared Kushner）負責防疫醫療物資統籌、擴大病毒檢測等工作，但《華盛頓郵報》5月5日引述官員及團隊內消息人士報道，庫什納組建的團隊由多位欠缺相關資歷的人組成，因此出現不少阻礙。

白宮高級顧問庫什納（左三）和他的妻子伊萬卡（白衣者）是特朗普的得力助手（AP）

報道稱，有一名已離開團隊的人士4月以匿名方式向眾議院監督委員會遞交投訴，眾議院監督委員會目前未有回應。報道引述知情人士稱，投訴指雖然團隊內部分人員也有相關背景與經驗，但很多人獲分派的工作都與他們不相配，包括那些負責確保醫院要有足夠醫護物資的人。

對於團隊欠缺經驗的問題，約翰斯·霍普金斯大學傳染病醫師阿達利亞（Amesh Adalja）形容「這是危險的，這可能會出現沒有足夠了解而作出的決策，最後拖累防疫工作。」

報道又稱，庫什納曾經承諾在全國範圍內增加數以千計的非接觸式病毒檢測站，但是目前實際僅多了78個新的檢測站。

《華盛頓郵報》5月6日刊出《從庫什納手裏救救我們》為題的評論文章（網站截圖）

《華盛頓郵報》5月6日並刊出《從庫什納手裏救救我們》為題的評論文章，警吿在領導應對疫情方面，39歲的庫什納顯然不合格，因為他之前僅有投資、房地產和出版經驗。