印度LG化工廠氣體外泄事件　目擊者：比新冠肺炎更致命和恐怖

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位於印度安得拉邦（Andhra Pradesh）維沙卡帕特南港（Visakhapatnam）維澤格（Vizag）的LG Polymers化工廠5月7日發生有毒氣體外泄事件，至少8人死亡，另有逾5,000人不適。有目擊者在Twitter推文講述現場情況，形容它比新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）更致命和恐怖。他上載現場影片，片中可見最少10人倒地，他們疑似失去知覺，當中包括幼童。

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印度國民大會黨（Indian National Congress）青年組織Indian Youth Congress（印度青年大會，暫譯）臨時主席Srinivas B V在Twitter發文指，位於維沙卡帕特南港LG Polymers化工廠氣體泄漏「狀況比新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）更加致命和恐怖」，「很多人窒息，長者及兒童最受影響，動物正在死去。」

↓↓↓印度青年大會臨時主席Srinivas B V在Twitter發文

他上載在維澤格拍攝的影片，片中最少10人躺在街上，他們沒有反應，疑似失去知覺，更有小孩躺在倒下的電單車旁，懷疑與家長乘車時倒地。

↓↓↓印度青年大會臨時主席Srinivas B V在Twitter上載影片

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網民庫馬爾（Yogesh Kumar）亦在Twitter上指：「非常危險，安得拉邦。太令人難過。」他上載4張相片，其中有婦孺躲在汽車車廂內避難，同行小童赤裸上身靠在椅墊上，亦有牛隻倒在地上，其口鼻流出白沫。

↓↓↓庫馬爾在Twitter上載相片

總理莫迪（Narendra Modi）同日在Twitter說：「已與內政部（Ministry of Home Affairs）和National Disaster Management Authority（國家災害管理局，暫譯）的官員談過有關維沙卡帕特南港的情況，有關方面現正密切監察中。我為維沙卡帕特南港所有人的安全和健康祈禱。」

↓↓↓總理莫迪在Twitter上發文

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