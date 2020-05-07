韓國LG印度化工廠苯乙烯氣體外泄　8死逾5,000人不適

韓國LG化學旗下位於印度安得拉邦（Andhra Pradesh）維沙卡帕特南港（Visakhapatnam）維澤格（Vizag）的LG Polymers化工廠5月7日發生有毒氣體外泄事件，影響範圍甚廣。附近民眾不少都出現眼睛有燒灼感覺以及呼吸困難等徵狀。意外已導致8人死亡，另有逾5,000人不適。事件起因仍未確定。

GVMC officials blowing water through mist blowers to subside the effect of Syrene Gas leak at Gopalapatnam area of Visakhapatnam. pic.twitter.com/jBuHMYR4zF — Greater Visakhapatnam Municipal Corporation (GVMC) (@GVMC_OFFICIAL) May 7, 2020

↑↑↑大維沙卡帕特南港市政公司（Greater Visakhapatnam Municipal Corporation）在Twitter上發文，稱已出動貨車在市面灑水，將有毒氣體稀釋。

事件發生在當地時間凌晨3時，是韓國LG聚合體廠房有氣體外泄。死者包括兩名長者以及1名8歲女童。另有逾5,000人不適。

當煙霧在區內擴散時，民眾嚇得逃出屋外。《印度時報》報道指出，很多人被發人躺在街上、失去知覺。

↓↓↓《印度時報》在報道中發布現場影片，一名女子在神志不清的情況下獲救，被置於電單車上送走。

Vizag gas leak: Rescue operations in full swing in the affected area #VizagGasLeak #GasLeak pic.twitter.com/nD0sNeeCmM — TOI Vizag (@TOIVizagNews) May 7, 2020

安得拉邦污染控制委員高級官員雷迪（Rajendra Reddy）說，泄漏的氣體是苯乙烯（styrene）。它們通是冷凍儲存的。官員稱煙霧擴散至半徑約3公里範圍的地方，民眾已在疏散。

一名地區高級官員向BBC表示，嘗試控制氣體擴散的初步努力已告失敗，情況可能在數小時後才受控。與此同時，官員要求人們採取保護自己的措施，包括用濕毛巾掩面。

↓↓↓大維沙卡帕特南港市政公司在Twitter上發文，指出以出事廠房為中心的一個範圍內，是核心以及人們容易受傷的地區。