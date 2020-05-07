世衛報告指「人體挑戰試驗」有助加速疫苗研發　列8大考慮條件

各國正致力開發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，其中「人體挑戰試驗」（HCT）成為具爭議的議題。世界衛生組織5月6日發表報告，表示徵求自願者接受「人體挑戰試驗」，有助加快疫苗開發，報告也提到當中的道德議題，並列出在考慮「人體挑戰試驗」時所要滿足的8個條件。

新型冠狀病毒肺炎：世界各地正在開發新冠病毒疫苗，圖攝於4月29日，北京科興生物的實驗室。（Getty）

所謂「人體挑戰試驗」（HCT），是讓測試者接種實驗用疫苗後，直接曝露在病原中，測試疫苗功效。世衛指出，由於過往疫苗需要大規模進行測試，需時甚久，而「人體挑戰試驗」可以更有效率地進行測試，加速研究進展。

世衛報告中列出在考慮「人體挑戰試驗」時必須滿足的 8 個條件，其中包括疫苗的科學依據、對潛在益處的評估、以及充分告知實驗對象風險等。研究對象亦應限制於18至30歲人士，因病毒對年輕患者傷害較低。

儘管有科學家及團體支持使用「人體挑戰試驗」加速研發，但亦有科學家對「人體挑戰試驗」抱持觀望態度。因新冠病毒有致命可能，「人體挑戰試驗」的實驗者需承受性命風險接受測試。

科學家過去曾在流感、虐疾、登革熱、霍亂和傷寒等病使用過「人體挑戰試驗」。根據世衛組織2016年發布的指引，僅能在沒有其他有效療法可治癒疾病和預防死亡時，才考慮採用「人體挑戰試驗」。同時考慮實驗失敗造成的風險，世衛指引排除了伊波拉及炭疽病一類高發病高致死的疾病進行「人體挑戰試驗」。

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