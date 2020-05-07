【中美貿易談判】美媒：劉鶴與萊特希澤最快下周電話會談

在中美因新冠肺炎（COVID-19）疫情激烈爭執之際，美國媒體5月7日披露，美中兩國的首席貿易談判代表最快將於下周舉行電話會議，討論雙方第一階段貿易協議的執行情況。

彭博社5月7日引述知情人士報道，參加這次電話會議的雙方代表是中國國務院副總理劉鶴和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）。報道又提到，會談將討論實施第一階段貿易協議方面的進展情況。

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這將是雙方2020年1月第一階段貿易協議簽署以來的首次會面。根據一月份的協議，劉鶴和萊特希澤應每半年會面一次，下周的電話會議比預計的時間表略有提前。

根據中美第一階段貿易協議的文件，中國同意在2017年的基礎上再購買2000億美元的美國商品和服務。

但是由於新冠病毒肺炎疫情的爆發，中國應在第一年增加購買767億美元美國商品的目標落後於協議規定的進度。2020年頭四個月中國從美國的進口按年下降5.9%。

彭博社引述消息人士的話說，北京準備向美國展示自己在認真兑現承諾，儘管新冠病毒肺炎疫情導致一些採購目標延誤，如加大保護知識產執法權力度的措施需要每年一度的全國人大會議批准，但是由於疫情，原定2020年3月召開的人大會議被推遲到5月下旬。

美國總統特朗普堅信新冠病毒很可能是源自於中國的生化實驗室，並明確表示對中國可能展開報復行動。懲罰手段或「多種多樣」，包括制裁北京或收緊兩國間的貿易條件，其它的潛在措施可能包括「取消美國擔負的債務」。（AP）

隨着新冠病毒肺炎疫情給美國造成的損失日益嚴重，美中關係進一步惡化。美國總統特朗普（Donald Trump）指責中國在疫情的規模和嚴重程度上誤導世界，表示可能會考慮重新對中國加徵高額關税。

特朗普5月6日在白宮對記者表示，將在未來一兩週內向媒體報吿，是否滿意美中貿易協議落實的進展。