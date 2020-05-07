【俄羅斯疫情】確診破17萬宗　普京民望跌至21年新低

俄羅斯民意調查機構列瓦達中心（Levada-Center）5月6日公布的調查結果顯示，總統普京（Vladimir Putin）的支持率在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間跌至21年來新低，支持率為59%。

民調顯示，普京支持率從3月的63%跌至4月的59%，是在列瓦達中心歷來的民調中，自1999年9月以來最低的紀錄。當時普京還是個新手總理，支持率為53%。

對於普京欲修改憲法讓其得以延長掌權到2036年的計劃，受訪者的支持率從3月的40%上升到4月的47%。這項計劃原本要在上個月進行全國投票，但受疫情影響被迫延後，投票預料會於今年稍後時間舉辦。

普京民調支持率雖然下滑至59%，但這個數字以西方國家標準來看仍相當高。普京以總統或總理身份在俄羅斯政壇呼風喚雨逾20年，也成功度過許多危機，目前沒有任何跡象顯示他即將垮台。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則對民調結果存疑。他說：「我不傾向於完全相信列瓦達中心的民調。其他民調提供不同的訊息。」根據官方民調機構俄羅斯輿論研究中心（VTsIOM），普京4月信任度高達69.8%。

列瓦達中心最新的民調在4月24日到27日透過電話進行，俄羅斯各地共有1,608人受訪。