特朗普前顧問弗林獲撤控　政界與輿論轟：總統利用司法部維護朋友

美國司法部放棄刑事起訴前國家安全顧問弗林（Michael Flynn），引來美國社會一片譁然，皆因這位總統特朗普（Donald Trump）的昔日愛將之前曾在「通俄案」中認罪，如今司法部主動放人。 民主黨與美國輿論5月7日同聲砲轟事件，《紐約時報》社論斥責特朗普利用司法部來維護自己的朋友，形容是非常危險，該報又叫特朗普的政治對手拜登（Joe Biden）「要小心」。

圖為弗林2018年7月現身法庭時，本來是美國前國安顧問的他2017年2月因捲入通俄門而辭職，他曾承認向FBI說謊（Getty）

在5月7日刊出的《紐約時報》社論稱，弗林曾經兩度認罪，但司法部長巴爾（William Barr）現在卻說無法證明弗林在法庭上認罪的指控，社論指摘司法部長應該為美國人民而工作，而不是總統，又斥特朗普透過司法部來維護自己的朋友。

文章稱，已經很難去誇大這次事件的嚴重程度，形容「這是一小步，從利用司法部來保護自己的朋友，到利用它去攻擊你的政敵。」文章再稱「換句話來說，小心吧，拜登。」

美國政界與輿論均指摘司法部是受特朗普影響而作出撤控弗林的決定，圖為特朗普5月7日在白宮見記者（Getty）

至於《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）5月7日則有專欄文章則稱，在所有特朗普政府時代的司法部醜聞行為中，這次對弗林撤控的事件是最糟糕的。

《大西洋月刊》（The Atlantic）網站刊出評論文章「為何弗林可以走掉」稱，這位前國家安全顧問發現的事，就是向特朗普效忠比向法治效忠要好得多。

司法部長巴爾遭批評太過效忠特朗普，圖為巴爾3月23日在白宮見記者時（Getty）

在輿論之外，司法部這次的決定也引來政界大量批評，在野民主黨領袖、眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）發表聲明，批評巴爾為了繼續維護特朗普而把司法政治化。眾議院司法委員會主席、民主黨籍的納德勒（Jerry Nadler）表示「刑事司法系統的正直已經變得岌岌可危，美國人民應該要得到答案。」

前聯邦調查局（FBI）副局長麥凱布（Andrew McCabe）同樣批評司法部撤控的理由，稱此舉明顯錯誤，且是「全然是為了取悅總統的政治行為」。

這次風波中的核心人物弗林，他在2017年承認在「通俄門」調查中向FBI說謊，隱瞞自己在2016年總統交接過渡期間，曾與時任俄羅斯駐美國大使基斯利亞克（Sergey Kislyak）有接觸。但他之後又尋求撤回當日的認罪答辯。

美聯社引述司法部5月7日提交的法庭文件報道，司法部表示，在認真審查案中披露的新信息等所有事實和情況後，決定撤銷針對弗林的刑事檢控。