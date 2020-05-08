萊索托首相宣布計劃下台　第一夫人涉買兇殺正印遭控謀殺

非洲小國萊索托的80歲首相塔巴內（Thomas Thabane）5月7日以年事已高為理由，宣布計劃7月下台。塔巴內任期原定2022年屆滿，2017年捲入殺妻案面臨辭職壓力，案件迄今仍然未有最終判決。

塔巴內表示，首相一職需要感官知覺和迅速而且強壯的身體，因為年紀所限，不再如以往一樣精力充沛，因此決定自願離任，根據萊索托的法律交出政府權力。

塔巴內呼籲全國上下團結，指下台的決定不應該被利用成為政治工具。他說：「給政界的同事，現時並非分裂國家的時候。現在是時候攜手建立制度，並帶領國家走向長久的和平和繁榮。」

圖為2月18日，現任第一夫人梅塞婭在萊索托馬塞盧擺出姿勢拍照。（路透社）

位於非洲南部的國中國萊索托只有200萬人口，曾經因為一宗謀殺案罕有引起國際關注。2017年6月14日，塔巴內當時的58歲妻子利波萊洛（Lipolelo Thabane）乘車返回位於首都馬塞盧市郊的住所期間，被槍手殺害。兩日之後，塔巴內就任首相。兩個月後，塔巴內迎娶梅塞婭（Maesaiah Thabane）。

這段三角關係已經持續多年。塔巴內2012年出任首任首相時，已經提出與利波萊洛離婚，好讓能夠與梅塞婭成婚。2015年，梅塞婭入稟法院，要求根據一夫多妻的舊式婚姻原則取得第一夫人的地位。不過由於塔巴內和利波萊洛仍然維持夫妻關係，梅塞婭被判敗訴。

根據路透社最新報道，利波萊洛遇害當日其實已經決定離婚。據指，塔巴內和梅塞婭的富商朋友Teboho Mojapela得到二人同意，充當中間人調停這場三角糾紛。但Mojapela和利波萊洛會面之後，利波萊洛便遭暗殺。警方指，涉案幫派有三人於事發前曾收到塔巴內和梅塞婭電話，三人目前仍然在逃。

警方2月以謀殺罪起訴第一夫人梅塞婭，並將塔巴內列為疑犯。二人否認涉案。塔巴內律師指，塔巴內應該享有豁免權。雖然塔巴內已經宣布計劃下台，但政府官員仍然希望迫使對方提早下台，暫時未知塔巴內會否屈服。議員曾計劃提出不信任動議罷免塔巴內，不過對方強行休會三個月，甚至出動軍隊到街頭，恢復社會秩序。