【新冠肺炎】印度失業工人徒步回鄉遇慘劇　16人睡路軌遭火車輾斃

即時國際
撰文：
最後更新日期：

新冠肺炎（COVID-19）疫情在印度持續，在封城措施下，當地有大批工人失業，各自徒步數百公里返回鄉下，但5月8日出現慘劇事件，在馬哈拉施特拉邦（Maharashtra），有20名失業工人徒步回鄉時在火車路軌睡覺，未料凌晨有載貨火車駛過，其中16人遭列車輾過身亡，火車司機事發時已嘗試剎停列車，惜未能阻止悲劇。

據警方指，這些可憐的工人可能以為在封城期間火車不會運作。

據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報道，這批工人在印度實施封城措施後失業，決定從馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）徒步返回中央邦（Madhya Pradesh）的家鄉，距離達到約850公里。

一行人5月7日晚上起行，開始時在道路上行走，之後開始在沿着路軌行走，並途中在奥蘭加巴德 （Aurangabad）的路軌附近休息，然後開始沉睡。但他們沒料到有一輛載貨火車會在第二日清晨約5時20分駛過，結果釀成慘劇。

報道稱，意外造成16人死亡。另外4人正接受警員輔導。路軌上仍留有印度煎餅、鞋子和其他個人物品。警方指，工人可能以為封城期間火車不會運作。

鐵道部在Twitter發文指，司機看到路軌上有人，曾經嘗試停車，但不幸未能及時剎停列車，最終仍撞上工人，部門已下令調查事件。

總理莫迪（Narendra Modi）在Twitter發文稱，對事件感到極度悲痛，他已與鐵道部長戈亞爾（Shri Piyush Goyal）溝通，後者正密切注視情況。政府會提供一切所需協助。

印度3月25日開始全國封城後，公共交通工具停止營運，數以千計滯留在其他城市的工人惟有徒步返鄉。

【新冠肺炎】印度新郎千里騎單車返鄉成婚　臨門被攔慘遭隔離14天
【新冠肺炎】印度封城期間病例破萬　貧民窟衛生惡劣恐令疫情惡化
印度鎖國停公共交通　工人徒步數百公里返鄉　有人途中疑過勞猝死
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。