【新冠肺炎】印度失業工人徒步回鄉遇慘劇　16人睡路軌遭火車輾斃

新冠肺炎（COVID-19）疫情在印度持續，在封城措施下，當地有大批工人失業，各自徒步數百公里返回鄉下，但5月8日出現慘劇事件，在馬哈拉施特拉邦（Maharashtra），有20名失業工人徒步回鄉時在火車路軌睡覺，未料凌晨有載貨火車駛過，其中16人遭列車輾過身亡，火車司機事發時已嘗試剎停列車，惜未能阻止悲劇。 據警方指，這些可憐的工人可能以為在封城期間火車不會運作。

據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報道，這批工人在印度實施封城措施後失業，決定從馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）徒步返回中央邦（Madhya Pradesh）的家鄉，距離達到約850公里。

一行人5月7日晚上起行，開始時在道路上行走，之後開始在沿着路軌行走，並途中在奥蘭加巴德 （Aurangabad）的路軌附近休息，然後開始沉睡。但他們沒料到有一輛載貨火車會在第二日清晨約5時20分駛過，結果釀成慘劇。

報道稱，意外造成16人死亡。另外4人正接受警員輔導。路軌上仍留有印度煎餅、鞋子和其他個人物品。警方指，工人可能以為封城期間火車不會運作。

鐵道部在Twitter發文指，司機看到路軌上有人，曾經嘗試停車，但不幸未能及時剎停列車，最終仍撞上工人，部門已下令調查事件。

Extremely anguished by the loss of lives due to the rail accident in Aurangabad, Maharashtra. Have spoken to Railway Minister Shri Piyush Goyal and he is closely monitoring the situation. All possible assistance required is being provided. — Narendra Modi (@narendramodi) May 8, 2020

總理莫迪（Narendra Modi）在Twitter發文稱，對事件感到極度悲痛，他已與鐵道部長戈亞爾（Shri Piyush Goyal）溝通，後者正密切注視情況。政府會提供一切所需協助。

印度3月25日開始全國封城後，公共交通工具停止營運，數以千計滯留在其他城市的工人惟有徒步返鄉。