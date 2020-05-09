【新冠肺炎・各地措施】英國擬規定入境者自我隔離14天

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國和印度等確診個案在持續增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

英國：英國廣播公司（BBC）報道，政府已向多間航空公司表示，將要求所有入境者（來自愛爾蘭者除外）自我隔離14天，以對抗疫情，預計新措施會在5月底生效。

美國：加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）5月8日簽署行政命令，將向選民郵寄11月總統選舉選票，成為全國首州因應疫情容許選民選擇郵寄投票。

法國：總理菲利普（Edouard Philippe）5月7日公布解封措施。全國5月11日開始解封，不過巴黎等疫情較嚴重的區域將列為「紅色區域」，仍然實施嚴厲限制。巴黎的上班族需要取得僱主許可方能於繁忙時間乘坐地鐵或巴士。香榭麗舍大街（Champs-Elysees）逾半商店則可重開。

市民外出時毋須攜帶「行街紙」，但超出半徑100公里的範圍便須攜帶。神根地區的旅遊限制將維持至6月15日。

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丹麥：政府5月8日宣布，在6月8日起准許博物館、主題公園和戲院重開，並會上調公眾地方聚集人數上限，由10人調整為30至50人。首相辦公室發聲明指，上述放寬的前提是感染病毒人數及住院人數的增加不比預期多。夜店、音樂場所及健身中心仍需關閉，預料在8月初重開。

意大利：政府5月7日宣布，會在5月18日起准許民眾集會和舉行宗教儀式，例如婚禮。政府與意大利主教團7日簽署協議，准許在保障信徒最大安全的條件下舉行宗教慶祝活動。安全條件包括民眾在教堂內外保持1米社交距離、信徒和神父都必須戴上口罩，以及體溫超過攝氏37.5度的人將不能入教堂等等。

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西班牙：首相桑切斯（Pedro Sanchez）5月6日取得國會支持，以178票贊成、75票反對和97票棄權，通過延長緊急狀態令兩周，為第四次延長命令。有效期5月23日屆滿。

韓國：當地5月6日起正式轉入「生活防疫期」，結果長達45天的社交距離嚴守期。政府允許先前暫停營運的設施分階段重開，原則上允許在遵守防疫方針的前提下舉行聚集活動。但防疫部門強調，生活防疫期仍需保持社交距離，建議公眾儘量避免長時間聚餐，用餐時儘量同向就坐；在健身室、棒球場、足球場等體育設施內暫時關閉淋浴設施；在百貨商店、超市等利用移動支付或信用卡，減少與他人接觸。

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