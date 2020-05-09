【新冠肺炎】紐約警方被指濫暴　限聚令執法涉種族歧視

美國近日流傳多段影片，紐約警方採取武力拘捕涉嫌違反限聚令人士。根據紐約市布魯克林地區檢察官辦公室5月7日公布數據，自3月中起，有40人因為違反限聚令被捕，其中35人是黑人。情況引起外界批評警方執法涉種族歧視。

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從5月2日拍攝的影片可見，紐約市有警員執法期間將一名男子按在地上，並拿出電槍走近十字路口的另一名男子，雙方開始對罵，警員之後使用武力將對方按在地上，並掌摑他。影片獲當地傳媒廣泛報道，警員事後停職接受調查。場面與警員在公園向白人派口罩，形成對比，引起爭議。

Same city. Same police force.



Passing out masks to white folks not social distancing, while literally having their foots on our necks.



This is beyond ridiculous at this point. pic.twitter.com/pY6kSGVEaZ — zellie (@zellieimani) May 3, 2020

網絡亦流傳其他警方拘捕黑人的影片。一名黑人於布魯克林的公園因為違反限聚令被警員拘捕，戴上手扣押送離開。期間有另一名20歲的黑人男子對警員大聲說出侮辱說話，警員隨即將對方壓在地上拘捕。警方指，二人均為幫派成員，有被捕紀錄。另外有人批評警方利用新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情作為警暴的武器。

CW: Police Violence



Video shows police brutally arresting two Black teenagers in a Brooklyn park for violating "social distancing" laws, Monday evening.



The second teenager appears to have been arrested simply for saying, "suck my dick." Which is legal.pic.twitter.com/zWJNS1VjRs — Rebecca Kavanagh (@DrRJKavanagh) May 5, 2020

Bias policing by the @NYPDnews @NYPD75Pct of Black Youth regarding #SocialDistancing. This does not happen to white people who violate social distancing. They are using the #pandemic as a weapon for further brutality. @NYCMayor @NYPDShea bring your rabid animals to heel! pic.twitter.com/d2maQYhokg — Anthony Beckford (City Council Candidate)🌹 (@Vote4Beckford) May 5, 2020

紐約市布魯克林地區檢察官辦公室的數據，3月17日至5月4日期間，有40人因為違反限聚令被捕，其中35人是黑人，4人是西班牙裔，只有1人是白人。辦公室形容，有關影片「令人不安」，正在檢視是否對涉案警員提出紀律建議甚至刑事檢控。

有監察組織要求市長白思豪（Bill de Blasio）即時停止讓警方參與所有限聚令執法。不過白思豪強調不會根據個別例子的執法問題，輕言改變做法。