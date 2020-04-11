【美國疫情】12參議員聯署信：亞裔受襲事件增多　籲聯邦積極應對

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球蔓延，美國疫情加劇，甚至出現國內反亞裔情緒升溫的問題。國會12位民主黨參議員4月10日聯名致函民權委員會（Commission on Civil Rights），要求政府採取強力的應對措施。

聯署信由馬薩諸塞州（Massachusetts）參議員沃倫（Elizabeth Warren）、伊利諾伊州（Illinois）參議員達克沃思（Tammy Duckworth）及夏威夷州（Hawaii）參議員廣野慶子（Mazie K. Hirono）發起。

參議員沃倫是聯署信的發起人之一，圖為2020年3月她退出民主黨總統初選時見記者（Getty）

議員敦促民權委員會主席拉蒙（Catherine Lhamon）向國務院或公民及移民服務局（Citizenship and Immigration Services）等聯邦部門發出指引，阻止並解決反亞裔的種族主義和仇外思潮。

聯署信：亞裔受襲事件增多

參議員在聯署信中指，亞裔美國人受襲事件愈來愈多，當中多數暴力案件都是針對受害人亞裔身份，例如上月德州（Texas）米德蘭市（Midland）1名男子在一間超市涉嫌用刀刺傷3名亞裔家庭成員，試圖殺死他們。據美國廣播公司行動新聞網（ABC News）引述聯邦調查局文件指，行兇者認為受害者是中國人，並且正在散播新冠肺炎。

他們指，總統特朗普和其他共和黨官員使用「中國病毒」和「武漢病毒」的字詞，導致亞裔社區遭污名化。

停止仇恨亞裔和太平洋島居民（Stop AAPI Hate）組織表示，在3月19日至4月1日，他們收到1110多宗仇恨事件的投訴，當中有案件涉及襲擊和恣意毀壞他人財產的行為。

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