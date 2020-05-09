奧巴馬錄音流出　批評特朗普政府抗疫是「絕對混亂的災難」

新冠肺炎（COVID-19）疫情繼續在美國蔓延，美國媒體5月9日報道，前總統奧巴馬（Barack Obama）在一場電話會議中批評現任總統特朗普（Donald Trump）的抗疫工作是「絕對混亂的災難」（absolute chaotic disaster）。他提到，美國要反抗的是自私、種族主義、分裂主義以及視他人為敵的趨勢。

奧巴馬是在5月8日晚私下批評現屆政府，他當時與昔日部下舉行一場電話會議，討論有關2020年總統大選的議題。

雅虎新聞取得有關錄音，該報道提到，奧巴馬在錄音中批評特朗普及其支持者加劇國內的分化趨勢，他稱「我們現在要反抗的，是自私、種族主義、分裂主義以及視他人為敵的趨勢，這給民眾生活帶來更強烈的衝擊，在國際上也出現這樣的現象。」

奧巴馬在錄音中表示會盡可能幫助拜登競選，圖為拜登（美聯社）

奧巴馬又稱「這也是對這場全球危機的反應如此乏力和不穩定的原因之一。即便有更好的政府，情況也會很糟糕。當『對我有什麼好處』與『管別人怎麼樣』的觀念在政府中運轉，這是絕對混亂的災難。」

這位美國前總統之後又說「這就是為什麼，我將盡可能花更多時間幫助拜登（Joe Biden）競選。」