【新冠肺炎】美國3名抗疫主管曾接觸確診患者　需自我隔離

美國食品和藥物管理局（FDA）局長、國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）主任，及疾病控制和預防中心（CDC）主任均因曾接觸確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）患者，需自我隔離。

新型冠狀病毒肺炎：攝於4月22日，特朗普與疾控中心（CDC）主任雷德菲爾德出席白宮記者會。（Reuters）

路透社與美國多間媒體，分別報道3名美國主力應對新冠肺炎的官員，均需自我隔離觀察。路透社報道，FDA局長哈恩（Stephen Hahn）最近接觸一名確診新冠肺炎患者，正自我隔離兩星期。

FDA稱哈恩已即時接受了病毒檢查，結果呈陰性。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，NIAID主任福奇（Anthony Fauci）正以「改良方式」進行隔離。福奇經常出席白宮記者會，就新冠肺炎抗疫情況發言，白宮暫時未有回應他正在隔離的消息。

美國《華盛頓郵報》報道，CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）5月16日於白宮與一名確診新冠肺炎患者接觸。雖接觸屬「低風險」類別，但雷德菲爾德決定自我隔離，在家工作兩周。

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