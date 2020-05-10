【新冠肺炎】負責正副總統護衛　美國特勤局共34人確診

負責保護美國正、副總統安全的美國特勤局（USSS），被指共有34人確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。其中有23人已康復，但仍有11人仍未痊癒。

新型冠狀病毒肺炎：攝於5月7日，特朗普就美國全國禱告日在白宮前發言。（Reuters）

美國多間傳媒5月9日報道，根據國土安全部文件，特勤局有34人先後確診新冠肺炎。其中23人已康復，11人仍未痊癒，另有60人正自主隔離。

目前未知確診人士是否曾前往白宮工作，及最近有否與總統特朗普（Donald Trump）或副總統彭斯（Mike Pence）緊密接觸。

特勤局發言人指因私隱問題不會透露個別員工目前健康狀況，只稱他們正遵循疾病控制和預防中心（CDC）的指引。

這是近日以來，又一宗與白宮工作或相關人員確診新冠肺炎事件。5月7日總統特朗普的一名隨從確診感染新冠肺炎，一天後彭斯的新聞秘書米勒（Katie Miller）亦確診感染新冠肺炎。

美國《國會山報》報道指，目前特朗普與彭斯均每星期接受新冠肺炎檢測，至今均呈陰性。特朗普有意把頻度增加至每天測試。

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