【新冠肺炎】庫德洛稱白宮5月不會考慮新一輪經濟刺激方案

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）5月8日對記者表示，白宮已停止與國會就任何進一步應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的刺激方案進行磋商，先觀望5月美國各州重新啟經濟活動後的影響。

在疫情爆發後，美國國會已經通過4項重大刺激法案，其中3項旨在穩定經濟。美國大部分人仍受「居家令」所限，此外美國的失業率已急升。

掌控着眾議院的民主黨人正爭取最快下周就另一項大規模疫情紓困議案進行投票。議案將包括向州和地方政府、冠狀病毒檢測以及美國郵政服務提供更多資金。

庫德洛告訴記者，5月與國會的正式磋商已暫停。他在談及為何暫停磋商時表示：「我們剛剛才注入了一大筆資金。」

他另外在接受彭博電視訪問時說，特朗普政府正就可能出現第二波疫情制定應變計劃。

英國路透社5月8日在報道中引述公共衛生官員警告，經濟活動不應迅速而廣泛地重啟。他們說，這可能會導致疫情第二次爆發。

美國勞工部5月8日公布，該國在4月流失2,050萬個職位，失業率飆升至14.7%。

美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在一份聲明中稱，「沒有人在看着今天的就業報告，說我們應該暫停政府的進一步行動。我們現任需要一個大的、大膽的方法來支持美國工人和家庭。」