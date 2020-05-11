【新冠肺炎・措施】法國放寬禁制措施　紐約州發布護老院防疫指引

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國和印度等確診個案在持續增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

法國：由5月11日開始，民眾毋須出示政府批出的通行證，可在住所100公里範圍內自由行動。當局不再強制人們待在家裏，並准許最多10人聚會。幼兒園和小學可以自願開放。商業活動逐步恢復，例如小型商店、理髮店和市集可以重開。惟所有公共交通乘客仍須佩戴口罩。酒吧、餐廳、咖啡店和大型博物館仍保持關閉。

美國：由於很多死亡病例來自護老院，紐約州長科莫（Andrew Cuomo）5月10日宣布新的州內護老院防疫指引，要求職員每12小時量一次體溫，每周接受兩次病毒檢測，入院的院友則盡量接受愈多檢測愈好，且必須對病毒檢測呈陰性，才可返回護老院。

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+ 8 + 7 + 6

英國：首相約翰遜（Boris Johnson）5月10日宣布，國內將實施5級制的疫情警示系統，封城期間的警戒處於第4級，有賴民眾所作出的犧牲，現時開始回到第3級。

約翰遜說，13日開始公眾可以自由到戶外做運動，但必須保持2米社交距離，違例者將加重罰款。如果情況許可，最快6月1日分階段重開商店，並讓部分小學生返校，然後再視乎疫情，在7月重開部份餐飲酒業及公共場所；為了防止輸入病例，當局將對入境航班旅客實施隔離措施。但英國現階段不會對來自法國的旅客進行檢疫，主因有關措施需要英法雙方經過商議後才會實施。

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+ 7 + 6 + 5

日本：經濟再生大臣西村康稔5月10日稱，政府有意在5月31日全國緊急狀態結束前，解除34個不屬於疫情嚴重的「特定警戒都道府縣」緊急狀態令。日本政府5月4日延長全國緊急狀態至31日，並表示會在14日重新評估疫情，以及可能提前解除部分縣的限制措施。

韓國：多間航空公司考慮重啟國際航線。大韓航空和韓亞航空已重啟或將增加前往美洲的部分國際航線。大韓航空32條國際航線會在6月起復航，其中前往中國和蒙古等航線會視乎有關國家入境限制措施的情況而接受預訂。韓亞航空5月已恢復前往日本成田和美國三藩市的航線，亦開始接受部分國際航線預訂，但有關航班被取消或調整的可能性較大。

國內再次出現小規模聚集性感染，首爾市政府5月9日發布行政命令，即日起暫停市內夜店、酒吧等部分娛樂場所的運營，違反規定的營業者將受到重罰。

韓國政府鋻於國內疫情趨穩，從5月6日起全國進入「生活防疫階段」，之前因疫情暫停使用的各類設施分階段重新開放。但是，各地方政府有權發佈行政命令，限制一些設施的運營和使用。

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+ 5 + 4 + 3

馬來西亞：政府延長對活動及商業的限制至6月9日。首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）5月10日發表電視講話時指，有條件活動限制令下的現行規定會維持到6月9日，規定包括保持個人衛生的措施和社交疏離。政府3月18日開始實施活動限制令，至令已延長3次，每次延長時間為兩周。

澳洲：最大省份新南威爾斯省（New South Wales）5月10日宣布，放寬防疫限制措施，15日起容許食肆、遊樂場和室外泳池重開，但規定咖啡室和餐廳只可在同一時間招待10名顧客。在15日起，民眾可進行不多於10人的室外群眾活動，宗教崇拜的場所可開放讓不多於10人出現，婚禮可邀請的賓客由2人增至10人，室內葬禮可讓20名悼念者出席。新南威爾斯省的學校11日起復課，但只容許學生以交錯出現的形式每周出席一日。