【新冠肺炎】英女王創登基以來最長假　白金漢宮27年首次夏季關閉

《星期日泰晤士報》（Sunday Times）周日（10日）報道，英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）將無限期留在溫莎堡，所有公開活動將暫停，直到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情危機解除為止。這是英女王在位68年以來缺席公開活動最長時間的一次，而白金漢宮亦將在夏季停止對外開放，是27年來首次。

疫情爆發後，英女王就從倫敦的白金漢宮移居至溫莎堡，並縮減周邊人手，減低感染風險。報道指出，英女王原本會在5月從溫莎堡回到白金漢宮，7月到蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）度暑假，惟王室發言人表示，女王今年打破慣例，將繼續留在溫莎堡，不參加任何公開活動，直至疫情危機解除，最快可能要到秋天才會恢復行程，而原本計劃的10月南非之行也有待再作決定。

英女王上周五（8日）就紀念二次大戰「歐戰勝利日」75周年發表講話，呼籲民眾疫情之下永不放棄，永不絕望。她透過電視發表錄影講話表示，大家在這個特別日子要留在家中，不能隨心所欲慶祝，但街頭巷尾並非空蕩蕩，而是充滿彼此之間的愛與關懷。

截至周日，英國累計有220,449宗確診個案，共31,930人不治。

（綜合報道）