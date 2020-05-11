伊朗軍方演習發生致命意外　導彈誤中友軍致最少19死

伊朗軍方5月10日在阿曼灣（Gulf of Oman）進行演習期間發生致命意外，一枚導彈錯誤擊中自軍船隻，導致最少19人喪生，15人受傷。

伊朗國營傳媒11日報道，事發於10日，軍方在距離首都德黑蘭東南大約1270公里的賈斯克（Jask）對開阿曼灣舉行演習，期間一枚導彈擊中有份參與演習的亨迪詹級（Hendijan）巡邏艇Konarak號。

綜合國營電視台及半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）消息，Konarak號原本在事發水域設置射擊目標，但事發時它與目標非常接近，結果被波浪級護衛艦（Moudge-class frigate）賈馬蘭號（Jamaran）所發射的導彈擊中，當局甚後表示正調查事件。

Konarak號全長47米，通常可載20名船員，它於1988年在荷蘭落成，並在2018年翻新，並有發射反艦導彈能力。

伊朗當局初時指有一名船員死亡、多人受傷，但國謍電視台在11日刊登海軍聲明，證實事件造成19人喪生、15人受傷。

這宗事件正值伊朗與美國關係緊張，中東局勢持續不明朗。而德黑蘭方面經常在區內舉行軍事演習，但甚少報道意外消息，因此今次「破天荒」談及事件，反映其嚴重程度。