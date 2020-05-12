【新冠肺炎】美國智庫：中國採購額插水　中美貿易協議目標料落空

美國消費者商業與新聞頻道（CNBC）5月11日報道，美國智庫「戰略與國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies，CSIS）發表預測報吿指出，受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，中國實際履行第一階段貿易協議的採購數額，將遠遠不能達到目標。

CSIS預計，整個2020年，美國對華僅能實現600億美元的出口額；相對中美2020年1月15日簽署的第一階段貿易協議中，規定了中方第一年1,866億美元的採購金額標準，意味有關目標將落空。

CSIS高級顧問、中國商業和經濟受託人主席肯尼迪（Scott Kennedy）在5月8日發表的報吿中還提到，美國2020年第一季度對中國出口額按年下跌10%。

中美2020年1月15日達成首階段貿易協議，規定中方將在兩年時間裏，以2017年實現的貿易額為一年的基數，總計增額採購2,000億美元美國產品。圖為2019年6月29日，中國國家主席習近平（右）同美國總統特朗普在日本大阪舉行會晤。（新華社）

肯尼迪指出，「誠然，這（份預測數據）是最糟糕的情況」，因為中國還有機會在2020年餘下時間裏實現經濟復甦、完成對美國產品的協議目標採購額；但任何未來的採購額增長「都將無法轉變整體趨勢，只能改善細枝末節。」

肯尼迪補充說：「（中美貿易協議的）目標額制定時，就是不切實際的；只不過是吸引眼球的華麗數字。新冠疫情大流行將這份協議目標的不切實際戳穿，變為不可能完成的任務。」

肯尼迪還給特朗普（Donald Trump）提出3個方案，幫助中國修繕履行協議「不佳的表現」。

1、先參照協議實行多階段解決流程，例如重新談判協議內容目標，惟有關辦法一旦失效，便採用「補救」辦法，比如徵收額外關税。

2、對中國徵收懲罰性關税，美方甚或可考慮徹底退出協議。

3、認可是疫情大流行限制了中方增額採購美方產品的能力，相信中國將在經濟重啟後，擴大進口美方產品。

肯尼迪解釋稱，前兩種方案預計將遭受中方反制和報復，而第三種對於特朗普而言，「政治風險最大」。

肯尼迪調侃說，「還有第四種，但特朗普政府不會選擇：承認第一階段貿易協議規定的採購金額部分從制定一開始就是個錯誤，同時重新考慮對華的整體貿易策略。」