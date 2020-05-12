【新冠肺炎】世衛法律顧問：譚德塞無權邀台灣出席世界衛生大會

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，世界衛生組織（WHO）法律顧問所羅門（Steven Solomon）周一（11日）表示，世衞總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）「無權」邀請台灣出席下周舉行的世界衛生大會（WHA），並指各會員國對於台灣應否與會意見分歧。

所羅門在記者會回應提問稱，只有世衛成員國才能決定何者可以出席世界衛生大會。WHA將於下周一（18日）及周二（19日）透過視像方式舉行，加拿大通訊社（The Canadian Press）報道，美英法德、加拿大、日本、澳洲及新西蘭等8國上周四（7日）聯署向世衛兩名資深官員發出口頭外交照會，敦促接納台灣為WHA觀察員。

中國外交部周一（11日）批評新西蘭支持台灣重返世衛大會，敦促新西蘭切實恪守一個中國原則，停止在涉台問題上的錯誤言行，以免損害兩國關係。

譚德塞警告解封措施既複雜又困難

另外，世衛表示各國解除封鎖措施時須確保疫情已受控，衛生系統能應付新增個案，並可追蹤和隔離病例，建議學校復課時要確保學生保持社交距離，僱主為工作場所做風險評估，制定防止病毒傳播的方案。

譚德塞警告，解封措施既複雜又困難，關鍵在於緩慢而平穩，相信南韓、德國和中國有適當系統應對。

（綜合報道）