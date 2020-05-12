【新冠肺炎】Tesla加州工廠不惜違令復工　CEO馬斯克：要拉就拉我

美國電動車公司特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）周一（11日）表示，旗下位於加州阿拉米達縣（Alameda）費利蒙（Fremont）的工廠必定違反縣政府指令，在周一重新恢復運作。

馬斯克在Twitter上表示，加州工廠必定會違反阿拉米達縣政府的指令，在周一恢復運作，他將與一眾員工站在前線，「如果有人被捕，我會要求只拘捕我」。

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020

特斯拉較早前要求加州工廠的僱員上班，同時強調根據加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）上周四（7日）公布的復工指引，該廠可以復工，公司並希望員工在安全環境下上班。

特斯拉股價周一收市報811.29美元，跌0.99%。

（綜合報道）