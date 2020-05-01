【新冠肺炎】特斯拉CEO馬斯克：美國基礎設施很糟　中國好得多

新冠肺炎（COVID-19）疫情給全球經濟造成了造成了巨大沖擊。在被問及對美國疫情後的經濟發展有何建議時，美國車企特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）的回答，引發外界關注。

綜合媒體5月1日報道，馬斯克4月29日在特斯拉第一季度財報電話會議上表示，投資基礎設施正當其時。他同時指，美國的基礎設施真的很糟，尤其是道路和高速公路，機場也是，很多情況下令人難堪。但「我去中國訪問時，我看到他們的基礎設施比我們好得多。這太棒了。歐洲的也更好。」

馬斯克曾多次就中美基建發表言論，他還曾點贊中國工人建設火車站的相關視頻。（AP）

他補充道，基礎設施建設不僅是錢的問題，而是決心的問題，「有時我們在這些東西上花了很多錢，但我們從中得到了什麼呢？我們需要的是未來而非過去的交通方式……這是個思考未來的時刻。」

據悉，這並非馬斯克第一次吐槽美國基建，他曾在2018年點贊一段「中國工人9小時建成火車站」的視頻稱：「中國在先進基礎設施上的發展要比美國快100多倍。」

另據美國《商業內幕》指出，美國土木工程師協會（ASCE）2017年把美國基礎設施整體狀況評為「D+」，並預計美國到2025年將要花費約4.59萬億美元進行必要的改善。

當日，馬斯克還對美國「居家令」表示不滿，並稱「這就是法西斯主義，這既不民主也不自由。」受美國防疫措施影響，特斯拉美國工廠至今無法復工，馬斯克稱此舉將對特斯拉的業務造成「嚴重風險」。

2月10日，特斯拉在上海的超級工廠正式復工復產，成為中國最早一批復工的車企之一。圖為員工進入廠區。（中新社）

當前，中國新冠肺炎疫情已得到有效控制，疫情過後中國如何恢復經濟受外界高度關注，而近期中共的多次會議反覆提及部署「新基建」。

4月20日，中國發改委首次明確新型基礎設施的範圍，初步研究認為，新型基礎設施是以新發展理念為引領，以技術創新為驅動，以信息網絡為基礎，面向高質量發展需要，提供數字轉型、智能升級、融合創新等服務的基礎設施體系。

實際上，早在2018年底召開的中共中央經濟工作會議上就明確了5G、人工智能、工業互聯網、物聯網等「新型基礎設施建設」的定位，隨後「加強新一代信息基礎設施建設」被列入2019年政府工作報告。2020年開年的首場中國國務院常務會議再提新基建。。

新冠肺炎疫情仍在中國以外多國持續肆虐，在中美貿易戰、中國經濟結構發展方向轉型的大背景下，中國如何推進「新基建」也不可避免地進入了中西方的宏觀敘事場景中。