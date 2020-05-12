【新冠肺炎】俄羅斯醫院呼吸機疑短路起火　5名患者喪生

俄羅斯聖彼得堡（St. Petersburg）一間專門接收新型冠狀病毒（COVID-19）患者的醫院在5月12日發生火警，院內最少5名接受深切治療的病人喪生，消息指事件可能由一部呼吸機過熱引起。

事發於當地時間11日早上6時半左右，聖彼得堡市內的聖佐治醫院（Saint George Hospital）發生火警，消防部門其後到場撲滅火勢，並從院內疏散150人。當局證實有深切治療病人死亡，但沒有公布數字。有官員向地方傳媒透露，事件導致5人死亡，另外有消息人士指，院內的呼吸機運作已到極限，其中一台過熱引致火災。

涉事醫院有5,480個床位，在疫情開始爆發時被指定為接收新型肺炎患者的醫院。而該醫院曾在月初發生洩漏化學氣體事件。

而在首都莫斯科，一間接收新型肺炎患者的醫院亦於9日發生致命火災，造成一名患者身亡，消息指意外可能與呼吸機失靈引起。

現時俄羅斯的確診人數在全球排行第四，據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的最新數據顯示，截至12日，當地共有221,344人確診，2,009人死亡，近4萬人康復。

↓↓↓想看更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：