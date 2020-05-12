澳洲一專家認為新冠病毒源自武漢實驗室

英國每日郵報報道，澳洲中國事務專家、坎培拉查爾斯史都華大學公共倫理學教授漢彌爾頓（Clive Hamilton），10日晚間接受英國Sky News訪問時指出，證據顯示新冠病毒必定源自武漢實驗室，而非野味市場，「源自華南海鮮市場的說法再也說不通」。

武漢華南海鮮市場內部環境及被指疑出售野味（點圖放大瀏覽）：

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漢彌爾頓說，最早出現的新冠肺炎病例根本沒到過野味市場，「這是高品質研究已經證實的事情」，所以新冠病毒最早12月出現在野味市場一說「說不通」。

漢彌爾頓說：「剩下的唯一合理解釋，就是從武漢病毒研究所外洩。」

漢彌爾頓說，中國大陸科學家原本也研判病毒從實驗室外洩，但這種說法後來就沒再提了。

漢彌爾頓指出，在武漢市大學院校任教的兩名大陸科學家Botao Xiao和Lei Xiao，2月6日發表一篇短論文指出，帶有新冠病毒的蝙蝠棲息在離野味市場900公里遠處，武漢市民不吃蝙蝠，「野味市場也沒有買賣蝙蝠」。

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