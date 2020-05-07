科學家發現美洲駝抗體可對抗新冠肺炎病毒　成抗疫新希望

擁有讓人豔羨的濃密長睫毛和四隻鉛筆腿的美洲駝（llama）溫特（Winter），可能成為抗疫女英雄！《紐約時報》報道，4歲大、巧克力毛色的溫特很幸運被比利時研究人員選中，參與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和中東呼吸症候群（MERS）等疫苗的研究。科學家發現牠的抗體能對抗這些病毒，因此假定相同抗體也可以中和新冠病毒。他們是對的，研究結果已發表於《細胞》科學期刊。

或成抗疫女英雄的美洲駝溫特（點圖放大瀏覽）：

科學家利用美洲駝進行抗體研究已有一段很長的時間。例如，過去10年，愛滋病和流感研究都使用美洲駝抗體，發現了前景看好的兩種病毒療法。人類只能產生一種抗體，由兩種蛋白鏈組成，重鏈和輕鏈。美洲駝則產生兩種抗體，其中一種的形狀和組成近似人類抗體，另一種沒有任何輕鏈，僅約人類抗體四分之一大小。這種小巧抗體可進入棘狀蛋白——冠狀病毒侵入宿主細胞並讓人染病的主要武器——人類抗體卻做不到，這使得它能更有效地中和病毒。

科學家在期刊《細胞》發表研究結果（網站截圖）

新研究的主要作者、比利時根特大學分子病毒學家薩倫斯（Xavier Saelens）說，美洲駝抗體也更容易改造，且改造後能維持穩定。這種抗體是美洲駝和所有駱駝科動物共有的遺傳特質，包括羊駝、原駝和單峰駱駝。根據新研究的共同作者、奧斯汀德州大學研究生瑞普（Daniel Wrapp），鯊魚也有較小的抗體，但牠們「不是很棒的實驗對象，沒美洲駝那麼親人」。薩倫斯表示，美洲駝能馴養、易於指揮、不像其他許多駱駝科表親那麼固執：「如果牠們不喜歡你，會吐口水。」

薩倫斯、瑞普、奧斯汀德州大學結構病毒學家麥克萊倫（Jason McLellan）和其他研究人員自2016年起研究美洲駝，特別是溫特，希望找到能廣泛中和許多不同種類冠狀病毒的較小抗體。他們給溫特注射來自SARS和MERS的棘狀蛋白，雖無法隔離出能同時對抗兩種病毒的單一抗體，但找到兩種抗體，各能對抗MERS和SARS。他們也發現，溫特的較小抗體能辨識新冠病毒。

研究人員正朝注射溫特抗體預防感染新冠病毒的人體臨床試驗邁進，但至少還需要幾個月的時間才有結論。薩倫斯說，如果行得通，該幫溫特立尊雕像紀念。

【相關圖輯】新冠肺炎病情變化 健康年輕人易變病重 點圖看不同程度康復時間表：

+ 20 + 19 + 18

【相關圖輯】新冠肺炎症狀變傳染力更強 1人染2種病毒 6大可怕變化（點圖放大瀏覽）：

+ 16 + 15 + 14

延伸閱讀：

影／LG印度化工廠有毒氣體外洩！至少6死1000人送醫

君子報仇20年不晚？他曾在北京被公安抓 如今為川普操刀對中強硬政策

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】