【新冠肺炎】波音CEO預測：美國一主要航空公司「極可能」倒閉

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情以及它的影響，導致全球航空業面對危機。美國波音公司（Boeing Co.）首席行政總裁卡爾霍恩（David Calhoun）表示，疫情對航空業造成巨大傷害，美國「極可能」有一間主要航空公司倒閉。

他在接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時被記者問及，是否會有美國大型航空公司倒閉，他說：「極有可能。」但在電視台5月11日發布的預告片中，他沒有點名是哪家公司。訪問較長的版本會在12日播出。

卡爾霍恩說：「你知道9月會發生一些事情。交通量不會恢復到百分之百的水平，甚至連25%都沒有。」

全球航空業受新冠肺炎疫情影響，生產飛機的波音公司也面對嚴峻挑戰。圖為2016年1月26日該公司為美國聯合航空公司製造的787-9型客機，在西雅圖進入最後配置及維修階段。（AP）

多個國家或地區政府為防止新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）傳入，限制國際航班入境，還實行旅行限制和居家隔離措施，這重創全球航空業，波音自己也苦不堪言。

卡爾霍恩還說：「或許年底前我們能接近50%，所以航空業界絕對要進行調整。」

在北美十大航空公司之中，阿拉斯加航空（Alaska Air）已向一個總值250億美元的聯邦政府發薪支援計劃提出申請。此外波音亦因為其737 MAX機型兩度涉及致命空難而面對困境。不過波音4月發債反應良好，公司稱不用向政府尋求額外協助。