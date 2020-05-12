【新冠肺炎】Tesla首席行政總裁馬斯克反對「封城」揚言遷走總部

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）首席行政總裁馬斯克（Elon Musk）5月11日稱旗下位於加州阿拉邁達縣（Alameda）弗里蒙特（Fremont）的工廠必定會違反縣政府指令，在11日復工。5月10日他威脅說，要將該公司總部和未來的項目遷離加州。

圖為美國電動車生產商首席行政總裁馬斯克2019年11月21日在加州的特斯拉設計辦公室發布新款電動貨車Cybertruck。（AP）

位於阿拉邁達縣的廠房是特斯拉在美國的唯一工廠，之前因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而停產。它原定5月8日復工。但被縣衞生部阻止。

馬斯克5月10日在Twitter發文說：「坦白說，這是最後一根稻草。特斯拉現在立即將總部以及未來的項目遷到德州／內華達州。即使我們要保留弗里蒙特的製造活動，也將取決於未來特斯拉的待遇。特斯拉是加州剩下的最後一間汽車製造商。」

美國電動車生產商特斯拉行政總裁馬斯克在Twitter推文威脅會將總部以及未來項目遷出加州。（馬斯克Twitter帳戶截圖）

他補充說，特斯拉已入稟控告加州阿拉邁達縣，指該縣弗里蒙特衞生部繞過聯邦及州政府禁止特斯拉重開啟阿拉米達縣的廠房。

阿拉邁達縣的「封城令」3月23日開始，並已延至5月底才結束。縣政府只准必要的商業活動重開。縣衞生部8日已告知特斯拉，它不符合重開業務的條件。

阿拉邁達縣里稱當地在疫情爆發初期比加州其他地方嚴重，所以限制也會在一段時間比同州其他地方嚴格。