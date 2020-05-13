特朗普要求禁止聯邦退休基金投資中國股票

霍士商業新聞電視台（Fox Business Network）5月12日報道，美國政府要求聯邦退休儲蓄投資委員會凍結投資計劃，停止投資逾40億美元到涉嫌侵犯人權或威脅美國安全的中國公司股票。

美國政府要求聯邦退休儲蓄投資委員會凍結投資中國股票的計劃。圖為5月8日，美國國家經濟委員會主席庫德洛在白宮接受訪問。（美聯社）

負責管理聯邦僱員和軍方成員退休儲蓄「節儉儲蓄計劃」（Thrift Savings Plan）的委員會2017年決定於2020年下半年，將國際基金的400億美元投資到包含中國公司股票的明晟全球指數（MSCI All Country World Index），賺取更多回報。當中最多有4.5億美元用作投資中國股票。

華府的對華強硬派人士提出反對，指美國聯邦僱員的退休儲蓄不應該用來投資支持軍方的航空工業，以及被指侵犯人權遭華府制裁的海康威視。他們表示，中國公司無需遵守美國嚴謹的財政披露規則，投資者面臨的風險增加。

國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）和國家經濟委員會主席庫德洛（Larry Kudlow）去信負責監督委員會的勞工部長斯卡利亞（Eugene Scalia），要求煞停有關的投資計劃。斯卡利亞其後致函委員會主席肯尼迪（Michael Kennedy），提到奧布萊恩和庫德洛基於投資風險和國家安全考慮，對有關投資計劃有嚴重關切。斯卡利亞要求委員會5月13日前回覆。