【新冠肺炎】統計模型預測美國8月前有14.7萬人死於疫情

美國研究人員5月12日公布最新修訂的國內死亡率模型預測，表示隨着多州逐步放寬防疫措施，8月初前會有14.7萬名美國人死於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），較上一次預測多近1萬人。

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華盛頓大學衛生統計評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME）指出，他們發表的統計模型預測，反映出「病毒傳播的關鍵要素，例如檢測和人口流動的變化，以及放寬維持社交距離的政策」。

研究所之前在5月4日預測，8月初前將有13.5萬名美國人因疫情死亡，惟最新預測上調了約1.2萬人。

IMHE總監默里（Christopher Murray）指出，模型預測原本是基於所有美國州份均採取「新西蘭模式」而定，即維持社交距離直至傳播率降至低水平為止，但目前情況並非如此，這些州份正在加快放寬社交距離限制措施。

美國傳染病專家福奇（Anthony Fauci）5月12日透過視像向參議院一個委員會聽證會作證，他警告稱，如果各州過早放寬防疫措施並重啟經濟，可能會出現十分嚴重的後果。他擔心若一些州份或城市太早解除防疫限制，一些個案或會演變成疫情爆發。