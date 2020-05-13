【新冠肺炎】美國共和黨參議員提問責法案　授權總統制裁中國

美國共和黨資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）5月12日提出法案，對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情追究中國責任。如果中國未能完整交代疫情，法案授權總統特朗普（Donald Trump）對中國實施廣泛制裁。

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格雷厄姆表示，如果不是因為中國共產黨欺騙，病毒不會傳播到美國。他指，中國拒絕容許調查員研究疫情的起源，並相信除非強迫中國，否則不會合作進行認真調查。

格雷厄姆聯同另外八名共和黨參議員提出《COVID-19問責法案》（COVID-19 Accountability Act，暫譯），要求總統於60日內向國會發出認證，顯示中國已經向任何由美國、美國盟友或聯合國組織如世界衛生組織（World Health Organization）完整交代疫情。法案同時要求中國關閉所有對人類健康構成威脅的「濕貨市場」，並且釋放所有於疫情過後遭打壓被捕的香港民主派人士。

法案將授權總統實施一系列的制裁，包括凍結資產、旅遊禁令和撤銷簽證，以及限制中國企業向美國金融機構借貸和禁止中國公司於美國交易所上市。