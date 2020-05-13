楊安澤推全民基本收入實驗　連續5年每月向紐約20人派500美元

曾參加美國民主黨總統初選的楊安澤（Andrew Yang）提倡推行全民基本收入（universal basic income）計劃。楊安澤5月12日宣布，名下的非牟利組織Humanity Forward將與紐約上州的社區中心合作，試行全民基本收入計劃，連續5年每月向20人派發500美元。

圖為5月12日，一名戴口罩的男子途經哈得孫河公園。（美聯社）

Humanity Forward將與哈得孫（Hudson）的本地職業和工作中心Spark of Hudson合作推行名為HudsonUP的計劃。根據美國人口普查局數據，哈得孫的家庭入息中位數約為3.54萬美元，貧窮率達19.2%，較全國數字的11.8%高。

項目發言人透露，2020年稍後將挑選出20名居民參與計劃，其後短時間內開始發放每月500美元的基本收入。《紐約每日新聞》（New York Daily News）報道，Humanity Forward將承擔一半的開支，即60萬美元，其餘一半由Spark of Hudson出資。

為了應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，美國國會通過向全民發放1,200美元。國會現時也考慮推行緊急全民基本收入措施，向16歲或以上的美國人發放現金援助。楊安澤表示，樂見國會考慮有關計劃，認為數以百萬計的美國人喜歡收到1,200美元的援助。