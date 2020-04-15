【美國派錢】美媒：支票要加印特朗普大名　或因此延誤發放

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球持續，嚴重影響經濟發展，多個國家已經決定向國民派錢，包括美國，美國國家稅務局（Internal Revenue Service）下周起會向約7,000萬國民發放高達1,200美元（約9,301港元）的支票，另有大批國民將透過銀行戶口收錢。 但美國媒體報道，美國財政部下令要在支票印上「總統特朗普」（President Donald J. Trump）的字樣，有官員私下透露，支票可能因此要延遲幾天發放。這是美國有史以來首次有總統名字出現在稅務局支票上。

媒體：特朗普曾想在支票上正式簽名

《華盛頓郵報》（The Washington Post）報道，這項前所未有的決定是在4月13日作出。

報道引述3名不願公開姓名的政府官員的說法，特朗普曾私下向監管稅務局的財長姆努欽（Steven Mnuchin）建議，准許他在支票上正式簽名。不過總統不是財政部法定支出的授權簽署者，標準的慣常做法是由公務員為支票簽署，以確保政府的匯款不受政黨影響，故此，特朗普的名字最終會印在支票備忘錄一欄。

印有特朗普名字的支票會郵寄給沒有留下銀行帳戶資料的國民，其中很多都是低收入人士。

稅務局官員稱或有延誤 財政部否認

報道引述一名稅務局高級官員稱，印名的決定在4月14日才通知該局資訊科技團隊，團隊現正忙着修改。有兩名稅務局資深官員指，加入總統名字一定要更改電腦代碼，以及進行系統測試，有可能導致第一批支票的發放延遲。

財政部（Treasury Department）則否認會有任何延誤，並指有關計劃一直是安排在下周發放支票。