【新冠肺炎】韓國梨泰院群組蔓延多個業界　文在寅抗疫工作再受壓

韓國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在近日回升，當中首爾梨泰院夜店的感染群組佔大多數，而且患者亦傳染所屬的軍方、政府部門及教育界等工作場所，為總統文在寅的抗疫工作再次構成障礙。

首爾市市長樸元淳5月13日表示，市內在3至7日沒有新增病例，但在8至12日期間則錄得71宗個案，當中69宗與梨泰院夜店有關，至今全國有119宗個案都是與該感染群組相關。

逾8千警力追蹤曾到夜店人士

目前韓國防疫部門正全力追查曾在4月底至5月初長假期時，到過梨泰院消遣人士的下落，至今仍有1,982人仍未取得聯絡，當局計劃動用8,559名警力，利用信用卡和電話電波發射站的信息追蹤他們。而首爾市則指出，在4月24至5月6日期間，有10,905人曾經從梨泰院5間涉事酒吧附近的基站通訊，當中有11%、即1,210人為外國人，當局因此向這批外國人發送英文短訊，呼籲他們接受病毒檢測。

而這個梨泰院感染群組則接連引起社區二次傳播，當中包括一名來自仁川市的25歲補習班講師，韓聯社報道指，該名講師到過梨泰院消遣後確診，之後導致最少8名中學生及感染。

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軍隊、百貨公司等職場或成為病毒熱點

另外一名陸軍上尉與朋友到過梨泰院夜店後雙雙確診，軍方隨即為超過150名與其有接觸的人員進行病毒檢察測，當中一名來自不同部隊、但沒到過涉事夜店的25歲中尉受感染，當局指這兩名軍官曾在同一區域內工作。

除此之外，一名在富川百貨公司工作的24歲人士在5月3日到梨泰院消遣後證實感染新型肺炎，其54歲母親亦相繼確診。當局憂慮該百貨公司或成為病毒熱點，因此已安排消毒工作，以及調查與該名病患有接觸人員的情況。

這次二次感染亦影響地方政府運作，水原市指，一名20多歲的女患者可能被曾到過梨泰院的同事感染，而前者的弟弟是市內長安區政府人員，該區政府要求他工作的部門在檢測報告出爐前暫停營業，他的20多名同事亦要接受家居隔離。

文在寅冀力保高民望

韓國的疫情本來開始緩和，當地最新民調顯示，總統文在寅的支持度升至71%，創下2018年7月以來最高，亦是歷任民選總統同期的最佳紀錄。不過梨泰院群組令疫情回升，文在寅能否迅速阻止二次、甚至是三次爆發，勢成為各方焦點。

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