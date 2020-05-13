西方媒體質疑俄羅斯死亡個案遠較官方公布多　俄外交部反駁

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球繼續蔓延，俄羅斯個案急升，截至5月13日，該國累計確診24.2萬宗，累計死亡個案約2,200宗。對於有西方媒體質疑俄羅斯的官方死亡個案數字遠低於真實，俄羅斯外交部發言人5月12日作出否認，並反駁稱這是「虛假信息大流行」的例證之一。

圖為俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃4月底出席記者會（俄羅斯外交部網站）

央視報道，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）5月12日接受俄羅斯媒體訪問時稱，有關新冠病毒的話題已經成為假新聞的溫床，她稱，這類報道已經不是個別例子，並點名提到英國《金融時報》與美國《紐約時報》。

扎哈羅娃表示，任何客觀的新聞報道，都不應該固執於一家之言，而在西方媒體中，只談自己的所謂正確結論，例如稱俄羅斯的染疫死亡個案比官方數據高出70%以上，卻沒有讓俄羅斯有一個展示自身觀點的平台。

俄羅斯目前成為全球第二多確診個案的地方，並且連續11天單日確診逾1萬宗，至今累計24.4萬宗，至於死亡率則較其他地方低得多，但此惹來媒體的質疑，英國《金融時報》5月12日報道，俄羅斯的染疫死亡個案數字可能較官方公布的高出70%。

《紐約時報》5月11日的報道質疑俄羅斯的實際染疫死亡人數遠較官方統計多（網站截圖）

美國《紐約時報》5月11日則引用莫斯科市政府的數據，報道稱該市今年4月的死亡人數，較過去5年的平均數高出超過1700人，但同期的官方染疫死亡人數則為642人，以此推斷俄羅斯的實際染疫死亡人數較官方高，不過該報道也指出，此現象在其他國家同樣出現，如白羅斯（前譯白俄羅斯）、墨西哥等。

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