【新冠肺炎】習近平同文在寅通電話　稱中韓抗疫合作富有成效

中國國家主席習近平5月13日晚上與韓國總統文在寅通電話，習近平表示，中韓率先建立聯防聯控合作機制，創下互相疫情「零輸入」紀錄，形容中韓抗疫合作富有成效，他又稱，中方願與韓方繼續加強合作，支持世衛組織發揮應有作用。

習近平：好鄰居金不換

據新華社報道，習近平在通話中強調，經過艱苦努力，中韓兩國新冠肺炎疫情都得到有效控制，他稱，雙方還在做好疫情防控前提下，率先開通重要急需人員往來「快捷通道」，保障地區產業鏈、供應鏈、物流鏈順暢運行。

他稱，中韓抗疫合作富有成效，不僅服務了兩國各自抗疫大局，詮釋了「好鄰居金不換」的道理，也為全球抗疫積累了有益經驗，樹立了合作典範。中方願同韓方繼續加強聯防聯控、藥物和疫苗研發合作，支持世衛組織發揮應有作用，在聯合國、二十國集團、東盟與中日韓等多邊框架內加強溝通和協調，不斷推進雙邊和國際抗疫合作。

習近平稱，中韓是搬不走的友好近鄰，兩國在實現共同發展繁榮、維護地區和平穩定、捍衛多邊主義和自由貿易方面共同利益越來越多，在拓展各領域務實合作、更好造福兩國人民方面空間越來越大。他稱高度重視發展中韓關係，願與韓方加強戰略溝通，引領中韓關係邁上更高水平。

圖為韓國總統文在寅5月10日在青瓦台見記者（路透社）

文在寅：韓中抗擊疫情思路相似

文在寅則表示，在習近平主席堅強領導下，中國抗擊新冠肺炎疫情取得明顯成效，對此高度評價，他並預祝即將召開的中國全國兩會圓滿成功。

文在寅稱，韓中兩國抗擊疫情的思路和舉措相似，抗疫合作卓有成效，特別是率先開通「快捷通道」，傳遞了兩國團結合作的有力信號，也為世界樹立了典範，韓方願同中方繼續溝通合作，為推動國際社會加強團結互信、戰勝疫情發揮積極作用。他又稱，韓方期待同中方保持密切溝通，推動韓中關係不斷發展。