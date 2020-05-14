【新冠肺炎】西班牙抗體研究初步結果：全國5%人口感染過病毒

西班牙5月13日公布一個全國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病毒抗體研究，第一批快速測試結果顯示，全國人口的平均感染率約為5%，即在4,700萬人當中，約230萬人感染過病毒。

研究在4月27日起進行，研究人員向全國來自約3萬個家庭中的6萬人採集樣本。衞生部長伊利亞（Salvador Illa）稱發現5%的西班牙公民已接觸過病毒。

這個由西班牙衞生部及卡洛斯三世健康研究所（Carlos III Health Institute）率領的研究亦指出，該國疫情「重災區」之一的馬德里，以及國內中部地區感染率較高，為11.3%。

西班牙的專家有意創製一個新冠病毒發病率地圖，為此會進行3輪測試，每一輪之間相隔21天。

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從這些初步結果看來，僅5%人口有抗體，意味西班牙距離做到「群體免疫」（Herd immunity）尚有漫漫長路。

所謂的「群體免疫」是一概念，它指的是保護易受病毒影響的人士，同時讓一大批人感染一種病毒，讓他們增強對病毒的抵抗力，用以阻止病毒傳播。根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的資料，一個有「群體免疫」的群體，當中有70%至90%人口得有抗體。

西班牙是全球疫情「重災區」之一，該國累計有228,600宗確診個案；單日再有184人死亡，死亡人數累計已超2.7萬人。