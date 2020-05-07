【新冠肺炎．各地措施】西班牙再延長緊急狀態令兩周

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國和印度等確診個案在持續增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

西班牙：首相桑切斯（Pedro Sanchez）5月6日取得國會支持，以178票贊成、75票反對和97票棄權，通過延長緊急狀態令兩周，為第四次延長命令。有效期5月23日屆滿。

韓國：當地5月6日起正式轉入「生活防疫期」，結果長達45天的社交距離嚴守期。政府允許先前暫停營運的設施分階段重開，原則上允許在遵守防疫方針的前提下舉行聚集活動。但防疫部門強調，生活防疫期仍需保持社交距離，建議公眾儘量避免長時間聚餐，用餐時儘量同向就坐；在健身室、棒球場、足球場等體育設施內暫時關閉淋浴設施；在百貨商店、超市等利用移動支付或信用卡，減少與他人接觸。

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德國：巴伐利亞州（Bavaria）州長澤德（Markus Soeder）5月5日表示，18日起將首先允許餐廳提供戶外餐飲服務，25日則會進一步容許餐廳提供室內餐飲服務。酒店也將可在30日起重新接待顧客，及時趕上五旬節（Pentecost）假期長周末。銷售面積大於800平方米的商店，11日開始可以重新開業。

澳洲和新西蘭：兩國疫情緩和之際，政府考慮互相恢復通關。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）5月5日出席澳洲內閣會議，事後向傳媒表示，當新西蘭有信心不會互相輸出個案，將開放兩國的跨境旅行。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也指，當澳洲恢復國內航班，來往澳紐的航班也可以在相若時間恢復。

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美國：紐約州長科莫（Andrew Cuomo）5月4日公布分4個階段重啟商業活動計劃，建築業、製造業和指定零售店會在第一階段重新開業；金融、行政管理支援、房地產和租賃行業在第二階段重開；餐廳、餐飲業和酒店業於第三階段重開；藝術、娛樂、休閒設施以及學校則會在最後的第四階段重開。但科莫未有透露重啟計劃的時間表。

加拿大：該國疫情重災區魁北克省（Quebec）5月4日起逐步重啟經濟，容許商店重開接待顧客，但省內最大城市蒙特利爾（Montreal）除外。魁北克省長表示，蒙特利爾非必要商店重開的計劃原定於5月11日開始，但現時會押後至18日，主因當地病床太少，無法應對病例可能急增的情況，而省內其他地區疫情則仍然受控。

以色列：5月7日起市集和商場獲准重開，幼稚園和日間托兒所會在10日重開，並將在月底前恢復常規時間表。民眾也可到訪國內任何地方，包括探望年長的親戚。

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