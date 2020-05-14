日媒：中國將要求企業採購IT設備前有保安審查　外資科企或受影響

美國總統特朗普5月13日宣布延長行政命令，繼續封殺華為等中國通訊設備企業，另一方面，日本媒體5月14日報道，中國將從6月起收緊IT設備採購政策，外資企業有可能受影響。

2019年5月16日，美國商務部將華為列入「實體清單」，此後商務部多次延長美國企業與華為開展業務的期限（新華社）

2020年6月起，中國將開始施行《網絡安全審查辦法》。《日本經濟新聞》5月14日報道稱，中國6月起會要求通訊、交通等公共基礎設施營運企業在採購服務器等IT設備時，必須進行安全保障審查，報道認為，美國惠普（HP）、戴爾（DELL）等在中國有業務的大型科技企業可能受影響。

《網絡安全審查辦法》法案的制定是基於2017年施行的《網絡安全法》，具體規定是，企業在採購IT設備前，必須向政府提交合約文件以及對國家安全構成的影響等分析報吿，履行事前審查義務。

該法案的實施對象是展開通訊、信息服務、能源、交通、金融以及公共服務等公共基礎設施相關業務的企業，被列入審查對象的設備包括電腦、伺服器、網絡設備、雲端服務等。

值得一提的是，美國總統特朗普（Donald Trump）5月13日宣布，禁止美國企業使用構成安全威脅的通訊設備的總統令將延長到2021年5月，外界均認為此舉是針對華為等中國通訊設備。

禁用通訊設備的總統令於2019年5月發佈，其中指出，外國敵對勢力利用美國通訊網的弱點發動網絡攻擊。美商務部已發布管制措施，禁止美企購買可能帶來過度危險的產品。

共同社5月14日報道指出，美國政府打算就新冠疫情擴大追究中方責任，美中對立或將激化。