美或推5G新規　華為回應：不涉及產品買賣

5G網絡被視為是支援未來通信基礎設施的關鍵技術,美國對中國企業華為在5G領域的發展充滿警惕。

《第一財經》報道,時值美國將華為等中國企業列入「實體清單」近一年,美國政府正在重新審視這一舉措給美國企業帶來的影響。

《路透社》周三(6日)稱,美國商務部可能接近達成一項新的規則,允許美國公司與華為重啟談判,在共同制定下一代通信技術5G標準方面進行合作。

華為是全球5G梯隊的佼佼者,是少數幾家能夠提供5G無線技術的公司之一。(新華社)

華為美國首席安全官安迪·珀迪(Andy Purdy)向第一財經記者獨家回應稱:「這項規則的修改並不涉及誰能夠向華為買賣產品的問題。(It is unrelated to questions about who Huawei can sell to or buy from.)」

珀迪同時吿訴第一財經記者:「這(允許華為參與標準制定)對於所有通信技術的參與者而言都是有好處的。(should benefit everyone who cares about these technologies)」

值得關注的是,德國專利統計公司IPlytics近日發佈的一份關於「5G標準專利聲明調查」的報吿顯示,5G專利申請最多的是華為,其次是三星(2,795項)、中興(2,561項)、LG電子(2,300項)、諾基亞(2,149項)和愛立信(1,494項)。

目前,華為與多國展開了5G合作,其中包括馬來西亞、俄羅斯、菲律賓、英國和柬埔寨等。華為在全球擁有8.5萬項有效專利,其中發明專利佔90%。該公司在歐洲專利局申請了3,524項專利,排名第一。