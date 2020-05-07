美或推5G新規　華為回應：不涉及產品買賣

5G網絡被視為是支援未來通信基礎設施的關鍵技術，美國對中國企業華為在5G領域的發展充滿警惕。

《第一財經》報道，時值美國將華為等中國企業列入「實體清單」近一年，美國政府正在重新審視這一舉措給美國企業帶來的影響。

《路透社》周三（6日）稱，美國商務部可能接近達成一項新的規則，允許美國公司與華為重啟談判，在共同制定下一代通信技術5G標準方面進行合作。

華為是全球5G梯隊的佼佼者，是少數幾家能夠提供5G無線技術的公司之一。（新華社）

華為美國首席安全官安迪·珀迪（Andy Purdy）向第一財經記者獨家回應稱：「這項規則的修改並不涉及誰能夠向華為買賣產品的問題。（It is unrelated to questions about who Huawei can sell to or buy from．）」

珀迪同時吿訴第一財經記者：「這（允許華為參與標準制定）對於所有通信技術的參與者而言都是有好處的。（should benefit everyone who cares about these technologies）」

值得關注的是，德國專利統計公司IPlytics近日發佈的一份關於「5G標準專利聲明調查」的報吿顯示，5G專利申請最多的是華為，其次是三星（2,795項）、中興（2,561項）、LG電子（2,300項）、諾基亞（2,149項）和愛立信（1,494項）。

目前，華為與多國展開了5G合作，其中包括馬來西亞、俄羅斯、菲律賓、英國和柬埔寨等。華為在全球擁有8.5萬項有效專利，其中發明專利佔90%。該公司在歐洲專利局申請了3,524項專利，排名第一。